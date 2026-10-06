Respetará Partido Verde encuestas de Morena

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respetará el método de encuestas utilizado por Morena para definir candidaturas, aunque mantiene abierta la negociación sobre el número de distritos en los que ambos partidos competirán en coalición rumbo a las próximas elecciones, aclaró el senador Manuel Velasco Coello.

En entrevista, el también coordinador de la bancada verde sostuvo que su partido ha sido respetuoso de los procedimientos internos de Morena y recordó que el método de encuestas ha sido utilizado por ese partido desde hace varios años para definir a sus principales candidaturas, por lo que quienes participaron en los procesos conocían las reglas y los resultados deben ser aceptados.

Velasco Coello se refirió a los estados que han sido mencionados como espacios encabezados por el PVEM y aclaró que en algunos casos los aspirantes señalados son militantes morenistas.

Algunos aspirantes son morenistas

Puso como ejemplo Quintana Roo, donde Eugenio Segura es militante de Morena y participó en el proceso correspondiente bajo las siglas de ese partido; y Baja California Sur, donde dijo que Manuel Cota mantiene su militancia morenista pese a antecedentes de participación electoral en alianza con el PVEM.

Destacó el caso de Nayarit, donde la candidatura correspondió a Jasmín Bugarín, quien participó en el proceso siendo militante del Partido Verde.

Manuel Velasco se refirió a Nuevo León, estado en el que consideraba que Waldo Fernández era un perfil con capacidad y experiencia para competir por la gubernatura. Sin embargo, reconoció que el resultado de las encuestas no le otorgó la puntuación necesaria para encabezar el proceso, por lo que reiteró que el Verde respetará las reglas previamente acordadas.

Manuel Velasco explicó que existe una mesa permanente entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para definir el alcance de la coalición respecto a las candidaturas a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es determinar en cuántos distritos competirán juntos y bajo qué procedimiento serán seleccionados los candidatos.