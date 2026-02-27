Responde Alcalde sobre presunta narconómina

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, aseguró que la corporación de seguridad pública municipal cuenta con evaluaciones de control y confianza aprobadas por el Consejo Estatal de Seguridad, luego de ser cuestionado sobre documentos que presuntamente registran pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a elementos policiales.

El edil afirmó que apenas tuvo conocimiento del contenido de dichos documentos.

Exámenes de confianza

“Esta nueva corporación cuenta con los exámenes de control y confianza aprobados ante el Consejo Estatal de Seguridad”, declaró.

Morales Díaz indicó que el municipio cuenta actualmente con 32 elementos de seguridad pública; algunos ya aprobaron sus evaluaciones y otros se encuentran en proceso, tras haber iniciado funciones en 2026.

Revisarán caso

El alcalde señaló que, tras la difusión de la información, solicitará al contralor municipal revisar el caso y que las fiscalías estatal y federal realicen las investigaciones correspondientes. Sobre posibles sanciones o despidos, dijo que primero deberá analizarse la situación con el Consejo Estatal de Seguridad.

También fue cuestionado sobre la presunta venta de drogas en el municipio, a lo que respondió que corresponde al Gobierno Federal atender ese fenómeno. “Mi responsabilidad es la prestación de servicios y el apoyo a la población”, afirmó.