Responde Andrade a acusaciones de Luisa Alcalde Luján

Edson Andrade, señalado como el “impulsor” de la marcha de la Generación Z, acusó el pasado miércoles que deberá abandonar su hogar y el país, debido a que desde el Gobierno Federal revelara información que pone en riesgo su seguridad.

A través de un video publicado en redes sociales, el joven compartió que desde el partido oficialista crearon la falsa narrativa de que recibió millones de pesos por impulsar la marcha convocada por la Generación Z, esto, luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusara que fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN) para el servicio de Estrategia digital y gestión de redes para el blaquiazul en la Ciudad de México (CDMX).

“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país.

“Buscan criminalizarme por trabajar exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales”, explicó.

El activista Edson aseguró que nadie le paga por alzar la voz, pues lo ha hecho desde los 16 años, y aclaró que le pagan por trabajar, acusando que funcionarios públicos no lo hacen, pero tienen “mansiones, ranchos, cientos de autos, ¿a ellos cuándo los exponen?”, cuestionó.

Acusó que, de denunciar su caso, estaría en manos de la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde Luján, por lo que conoce el destino que tendría la denuncia.

“Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, ¿pero qué opción tengo? ¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia”, expresó.