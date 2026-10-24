Responde Ariadna Montiel a Maru Campos

Ante la acusación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, rechazó tener nexos con el crimen organizado.

A través de X, afirmó que dicho señalamiento, hecho durante el noticiario en línea Loret en Latinus la noche del jueves, carece de sustento, pero invitó a la mandataria estatal a, en caso de contar con pruebas acerca de algún delito, acudir con las autoridades correspondientes a denunciar.

“No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad. Lo único que buscan es distraer la atención de lo verdaderamente importante: Usted y su gobierno han violentado la Soberanía Nacional”, comentó.

Agregó que la entidad, la cual gobierna, y México deben conocer la verdad detrás de la intervención de al menos dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, debido a sus siglas en inglés) con el fin de hallar y desmantelar un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de drogas.

“Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es la persona responsable de la vulneración de nuestra soberanía”, declaró.

Durante el programa del periodista Carlos Loret de Mola, la panista Maru Campos acusó a Montiel, sin pruebas.

Gobernadores de Morena salen en defensa

Por lo anterior, los 24 gobernadores de Morena salieron en defensa de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, ante las acusaciones que hizo la gobernadora de Chihuahua, quien la señaló de tener nexos con el crimen organizado.

Los mandatarios morenistas cerraron filas con Montiel y destacaron que su trayectoria política está cimentada en el amor al pueblo y en un compromiso “inquebrantable” con el bienestar de millones de familias mexicanas, lo que exige un respeto absoluto.

Lamentaron que las acusaciones sin pruebas que hizo Campos se den en un contexto de tensión entre la gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN) y el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Coordinadores estatales respaldan a Montiel

Así también, las 17 coordinaciones estatales de Morena rumbo al Proceso Electoral 2026-2027, rechazan los señalamientos de la mandataria del estado de Chihuahua, acerca de que la dirigente nacional de Morena esté relacionada con el crimen organizado.

Por medio de un comunicado, las y los coordinadores estatales de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional expresaron su absoluto respaldo a Montiel, a la cual calificaron como “una mujer honesta y de profundas convicciones, cuya trayectoria ha estado dedicada a las causas del pueblo de México”.