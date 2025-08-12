Responde Brugada a Donald Trump sobre violencia en la CDMX

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que la tasa de violencia en Washington DC es peor que en la Ciudad de México, a la que calificó como “uno de los peores lugares del mundo”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que la tasa de homicidios en la CDMX es 60 % menor a la de la capital del país estadounidense.

En conferencia de prensa, la mandataria indicó que en 2024 la tasa de homicidios fue de 10 por cada 100 mil habitantes, cuando en Washington se registraron 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Es importante aclarar, seguramente no tuvo la información precisa de los homicidios por ciudad y hablando como él hablo de la tasa por cada 100 mil habitantes, mencionó que en Washington estaba en una situación peor que la Ciudad de México o Bogotá y él tomó una decisión al respecto”, dijo.

Aseguró que ante esta declaración, “lo que a nosotros nos compete es precisar bien los datos y la información, la tasa de víctimas -de acuerdo al Inegi- en la Ciudad de México por cada 100 mil habitantes en 2024 -que fue el año al que se refirió- es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

Advirtió que esta cifra “es 60 % menor a la tasa que tiene Washington, que tiene más de 27 homicidios en 2024 por cada 100 mil habitantes, y también es mucho menor a la tasa que tiene Bogotá que es de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, tenemos una tasa mucho mucho menor”.

Con estos datos, Brugada Molina aseguró que la Ciudad de México no es la que tiene más homicidios en su tasa, y que es una cifra que en muchas partes del mundo se quisiera tener.

Destacó que la Ciudad de México se ha caracterizado como un “buen lugar” en donde llegan de todos lados del mundo a vivir, por lo que consideró que el mandatario estadounidense partió de una información incorrecta.