Responde Clouthier a negativa de PT en NL

Tatiana Clouthier ha reaccionado a la negativa del Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialismo, después de que esta fuerza política le cerró la puerta a la posibilidad de respaldar su eventual candidatura en Nuevo León tras haber quedado fuera del proceso de selección de Morena.

“No me la puede cerrar pues nunca la abrió ni la hemos solicitado”, expresó en sus redes sociales la exsecretaria de Economía y extitular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME).

Después de que Morena definió a Clara Luz Flores como coordinadora de transformación por Nuevo León, Clouthier cuestionó esta designación e impulsó la creación de un nuevo movimiento llamado “Todos Con Conciencia” para no entregarle este estado de nuevo a la oposición.

Tatiana apoya el proyecto de Sheinbaum

Firme en su respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tatiana Clouthier manifestó en sus redes sociales que no va por cargos sino por transformar a Nuevo León, entidad que actualmente es un bastión opositor bajo la administración de Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, el Partido del Trabajo fijó una postura de no acompañar a la exfuncionaria, en caso de que aspire por una eventual candidatura fuera del morenismo.

Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, mencionó que su bancada tiene a Jesús Elizondo, a quien calificó como un “excelente perfil” si no hay coalición con Morena en Nuevo León.

Aunque garantizó que su partido respeta a Clouthier al ser una “compañera militante de Morena”, reiteró que Elizondo tiene una gran capacidad de convocatoria.

“Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz (Flores)”, agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su “Mañanera del Pueblo” del pasado lunes que las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa.

No obstante, descartó posicionarse respecto al nuevo movimiento impulsado por Clouthier, pues reconoció que es un asunto que corresponde a la dirigencia nacional de Morena.

“Bien dicho, no le toca, es tema del partido”, escribió Tatiana Clouthier ante estas expresiones de la mandataria federal.