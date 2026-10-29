Responde Córdova a acusaciones en su contra en INE

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que durante su administración de 2014 a 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) jamás encontró irregularidades y sus observaciones fueron atendidas “en tiempo y forma”.

En X, el exfuncionario respondió a la petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que dicha dependencia, a cargo del auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, revisara los contratos y el manejo de recursos públicos cuando estaba al frente de esta institución.

“Tratando de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE, vale la pena recordar lo siguiente: Durante mi presidencia (2014-2023), el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias. La última de las auditorías de la ASF salió sin señalamientos”, comentó.

Además, indicó que desde 2019 el actual extitular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Jorge George Zamora, que ahora es consejero Jurídico del gobierno del Estado de México (Edomex) buscó irregularidades importantes, pero no las encontró, “y las pocas y menores que detectó las sancionó”.

Consejeros del INE revelan trato hostil de Taddei

Acerca del trato que le daba la exconsejera presidenta de dicha institución, Guadalupe Taddei, “A mí ni me hablaba”, declaró el consejero del INE, Martín Faz.

Otros funcionarios, como la consejera Rita Bell López aseguraron un trato más hostil: amenazas, anónimos y llamadas extrañas de personas que hablaban a su nombre, pero cuando la confrontaba, ella las desconocía.

En general, las consejeras y los consejeros han acusado a Taddei Zavala de “mentir con facilidad”, dar versiones cruzadas y “hacerse la que no sabía” qué temas le cuestionaban las consejerías electorales.

Destitución de funcionarios contratados por Taddei, piden

Así también, diputadas y diputados federales y locales, acudieron a las instalaciones del INE para entregarle un oficio a la presidenta sustituta de dicho órgano, Blanca Cruz García, en el que le solicitan separar de sus funciones a las y los funcionarios contratados por Guadalupe Taddei.

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Rubio expuso que la exigencia ocurre tras “darse a conocer que los hermanos Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, del Clan Taddei, también metieron mano en la producción de Talleres Gráficos de México, de Segob, y ganaron al menos 278 millones 300 mil 277 pesos, exigimos abrir una auditoría en esa entidad que favoreció a las firmas Cajas Graf, S.A. de C.V., Formas Finas y Materiales S.A de C.V., y Corporativo Zeg S.A de C.V”.

La diputada local América Rangel Lorenzana, manifestó que Taddei, además de haberse ido con “la satisfacción del deber cumplido”, se fue con una red de clientes que favoreció como presidenta del INE, desde alcaldes, diputados, senadores, regidores o gobernadores, donde también pueden estar metidos los negocios de José Alfredo Hernández Casillas.

“La corrupción del INE no es más que la punta del iceberg de todo un esquema que Morena planteó para pagarle a quien le regaló la mayoría ficticia en la Cámara de Diputados, en congresos estatales y en el Senado”.

Finalmente, el diputado Marcelo Torres sostuvo que “se fue Taddei, sí, pero el olor a corrupción sigue ahí”, por lo que calificó de “urgente” la renovación del INE.

“Por eso es que hemos exigido lo que pues legalmente y naturalmente corresponde. Ya se fue ella, pero el problema sigue allí. Necesitamos claridad, necesitamos objetividad y por supuesto que se sancione, que se castigue, que se abran todas las carpetas de investigación a cada uno de las y los responsables, personas físicas, personas morales”, concluyó.