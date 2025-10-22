Responde Cuauhtémoc tras ser exhibido jugando pádel

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, minimizó los señalamientos tras haber sido exhibido jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, en la que estaba participando de manera semipresencial.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, dijo que si lo sancionan, pagará las multas que le impongan.

“A mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio.

Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. [...] y me van a poder ver siempre jugar futbol, pádel, squash [...] yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, declaró.

Blanco Bravo siguió a distancia la sesión de este lunes en la que se aprobó la opinión favorable de la Ley Nacional de Aguas, sin embargo, durante la votación se equivocó y pidió pasar lista de asistencia en lugar de emitir su voto.