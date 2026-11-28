En apenas dos minutos, Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió respuesta en la línea de la Agencia Antidrogas (DEA) para brindar información sobre funcionarios que, considera, están ligados al narcotráfico.

En redes sociales, el comunicador detalló que contactó a la DEA vía WhatsApp para ofrecer información sobre que lo denominó “narco políticos mexicanos”.

“Contacté a la DEA en su línea de WhatsApp contra narco políticos mexicanos. Estoy harto de los gobiernos de Morena que son cómplices de los cárteles. Apúntenme en la lista de ‘traidores’”, escribió en su cuenta de X, donde además dejó el número al que se contactó por mensaje: 1 (858) 298-5670

En la imagen compartida por el periodista, se observa un escrito de un contacto guardado como “DEA”, recibido a las 10:16 de la mañana y en donde se lee “Buenos días. Gracias por contactarnos. Claro que tenemos interés”.

Primer mensaje

La mañana del viernes, Juan Manuel Partida contó que el primer mensaje de denuncia fue realizado a las 10:14 y dos minutos después recibió respuesta.

“Imposible dejar pasar la oportunidad de poner un granito de arena en estos esfuerzos que no solamente son de la DEA sino de muchos mexicanos de bien que no queremos más narcogobiernos en México y en Sinaloa padecemos la terrible realidad. Yo me comuniqué con ellos y me contestaron de inmediato, incluso, por lo que me dijeron, pues me tienen identificado de alguna manera en algunas publicaciones que he hecho, deben tener su base de datos”, expresó.

Añadió que: “Están contestando perfectamente bien, cuando menos en mi caso, y estamos abonado y te digo, en unos minutos más llevaremos información adicional (...). Yo los contacté ayer a las 10:14 de la mañana hora local, hora de Culiacán y dos minutos después me respondieron, primero brevemente y ya lo demás pues no se puede compartir”.

Adelantó que enviará más información para contribuir a las investigaciones de las autoridades estadounidenses e indicó que en su denuncia señaló también a la anterior gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, así como a la actual gobernadora Graciela Domínguez Nava porque, con base en sus notas informativas, elementos de inteligencia militar se “pelearon” con ellas por acusarlas “en su cara” de ser parte del Cártel de Sinaloa.