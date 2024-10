Tras la controversia de la reforma judicial, la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminarla tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que asegurara que “la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación, porque no tiene atribución, porque ni una jueza no está por encima del pueblo de México”.

La juzgadora declaró que “es falso que no tenga atribución” para dar este mandato.

“El argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribución y que dice que un juez o una jueza no tiene que estar por encima del pueblo”, mencionó.

Explicó que el Poder Judicial tiene la facultad exclusiva de defender al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad.

“A mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de este asunto las autoridades responsables no interpusieron ningún recurso legal, las resoluciones están firmes, y aquí lo que debieron haber hecho ellos antes su inconformidad, es precisamente eso, interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones”, argumentó.