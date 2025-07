Responde Salinas Pliego a señalamientos de Claudia

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara actitudes misóginas y machistas del empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero, el dueño de Tv Azteca respondió a las críticas con un mensaje en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, Salinas rechazó las acusaciones y contraatacó acusando al Gobierno Federal de incurrir en “abusos de poder, insultos y linchamientos públicos”.

“Presidente Sheinbaum: Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres “escritoras” -financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme- me obligan a responder: ¿usted sólo se solidariza con quienes están de su lado?”, aseveró.

Aunado a ello, lanzó una serie de preguntas: “¿Por qué permite que se me llame ‘oligarca’, ‘delincuente’, ‘evasor’, ‘corrupto’, etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado? ¿Es justo que, desde el Ejecutivo, se dé línea a la Suprema Corte para que se me persiga por consigna política? ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?”.

En tanto, enfatizó, “Sus prioridades están equivocadas. Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves: Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible. Desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche. Esta semana, tres niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista?”.