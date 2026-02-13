Responden a republicano dichos contra Sheinbaum

La embajada de México en Estados Unidos respondió al congresista republicano Carlos Giménez, quien criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que nuestro país se ha convertido en una “paria regional que roba, expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses”.

El político, crítico de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que la separación de poderes en México ha debilitado el Estado de derecho y esto amenaza la inversión y obstaculiza el crecimiento económico.

Al respecto, la embajada de México a cargo del embajador Esteban Moctezuma Barragán aseguró que nuestro país es un socio sólido y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional.

“El marco legal de México garantiza el debido proceso, el derecho a la propiedad y la separación de poderes, en total conformidad con nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales”, comunicó la embajada mexicana.

Destacó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales, además que en la administración actual nuestro país ha registrado inversión extranjera directa que alcanzó 40.9 mil millones de dólares (mdd) en los primeros nueve meses de 2025.

Sheinbaum niega cancelación

La presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo negó recientemente que hubiera tenido un encuentro agendado con legisladores de Estados Unidos, luego de que Giménez acusó que la titular del Ejecutivo federal canceló las reuniones con la delegación estadounidense.