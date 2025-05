Responden a retiro de visa a gobernadora

Después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que a ella y a su esposo Carlos Torres les fueron retiradas sus visas estadounidenses, la embajada de Estados Unidos en México refirió que los registros son confidenciales.

“Los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense; por lo tanto, no podemos discutir los detalles de cada caso de visa”, indicó la vocería de la embajada.

Sobre la revocación de su visa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila reiteró que no ha cometido ningún delito ni falta.

“Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta. Estoy tranquila y con la conciencia limpia, pero algunos han querido convertir esta situación en arma política”, dijo en una conferencia informativa con la que dio por cerrado el tema.

La mandataria agradeció el respaldo de su familia, su equipo de trabajo, senadores, diputados, amigas y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora tampoco dio explicaciones sobre cómo, cuándo y por qué le fue revocada su visa.

Espera que se aclare asunto

Durante su mensaje, que duró unos 10 minutos, Marina del Pilar no mencionó a su esposo Carlos Torres Torres, quien se desempeña como coordinador de proyectos estratégicos de la entidad y a quien también le fue retirado el documento.

Señaló que espera que las cosas se aclaren, y resaltó que a lo largo de su trayectoria ha trabajado de forma respetuosa y coordinada con todas las dependencias institucionales y que, aun sin visa, continuará con las gestiones y proyectos de su administración.

Al concluir la lectura del documento, Ávila Olmeda dio por cerrado el tema y no aceptó preguntas.

Revocación es agresión de EE. UU.

Por lo anterior, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, acusó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es víctima de una agresión del gobierno de Estados Unidos, que “de manera unilateral” le revocó su visa para ingresar a ese país.

En su video charla de este domingo en redes sociales, el senador de Morena denunció que la derecha mexicana se aprovecha de este caso para orquestar una campaña de denuesto en contra de la mandataria estatal.

“Están ya diciendo que porque les revocaron la visa tiene un problema de otro tipo, y la gobernadora ha aclarado que es una cosa administrativa y que la van a recurrir”, señaló.