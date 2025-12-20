Responsabilizan a México por feminicidio de joven

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró responsable a los Estados Unidos Mexicanos en el caso García Andrade y otros contra México, que habla sobre la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una madre joven de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez, donde había un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada.

Responsabilidad del Estado

Además, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la falta de prevención de los ataques y amenazas sufridas por Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, por su lucha como madre de una víctima de feminicidio, impidiendo así ejercer su derecho a defender derechos humanos.

“Se estableció la responsabilidad por la violación a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad por la falta de una debida investigación de los hechos sufridos por Lilia Alejandra y por su madre”, señaló la Corte a través de un comunicado oficial.