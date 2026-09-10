Responsabilizan a Morena de colapso educativo

El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, responsabilizó a los gobiernos de Morena de lo que calificó como un “colapso educativo” reflejado en los resultados de PISA 2025 y acusó al partido hegemónico de utilizar las escuelas como botín político, en perjuicio del aprendizaje de los estudiantes.

En un video difundido en su cuenta de X sostuvo que el deterioro responde a la reducción de apoyos para los alumnos más pobres, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, los cambios en los materiales educativos y el control sindical sobre la carrera docente.

“En 2022 Morena culpó a la pandemia. Hoy ya no puede esconderse detrás de ese pretexto”, expresó.

Nuño destacó que México perdió 21 puntos en matemáticas frente a los resultados de 2018. Añadió que la proporción de estudiantes que alcanzaba los aprendizajes básicos pasó de 44 a 30 % en ese periodo.

Cuestionó que Morena presuma un aumento de las becas mientras, aseguró, hay menos estudiantes en las escuelas. Atribuyó esta situación a una disminución de los apoyos para quienes más los necesitan.

Según su comparación, un estudiante de bachillerato recibía en 2018 el equivalente a 16 mil 400 pesos anuales, expresados a precios actuales, mientras que ahora obtiene nueve mil 500 pesos.

Cambios

También señaló que la desaparición de las escuelas de tiempo completo dejó a cuatro millones de niños sin jornadas ampliadas y alimentación, además de generar mayores obstáculos para que sus madres pudieran trabajar, desarrollarse profesionalmente y elevar el ingreso familiar.

“Muchos de aquellos niños presentaron esta prueba. Aquí están las consecuencias”, afirmó.

Nuño acusó a los gobiernos de Morena de sustituir programas y materiales educativos por libros que, sostuvo, están “plagados de errores” y enseñan menos. Asimismo, les reprochó haber devuelto a los dirigentes sindicales el control político sobre la carrera de los maestros.

“Morena volvió a poner la enseñanza al servicio del poder”, declaró.