Responsabilizan a Zedillo de Fobaproa

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señaló al expresidente Ernesto Zedillo por sus críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y acusó que fue el culpable de hacer una Corte a modo y del Fobaproa, entre otras cosas.

“No lo podemos dejar pasar porque no me cabe la menor duda de que la derecha le apuesta al olvido. De otra manera, no se entendería que fuera él, precisamente él, el que hablara de autoritarismo o el que se convirtiera ahora en el paladín de la democracia.

“No olvidemos, en primer lugar, que fue Zedillo el que de un plumazo destituyó a toda la Corte, a todas las ministras y a los ministros e impuso una Corte a modo. Por cierto, les ofreció jugosas pensiones vitalicias que hasta ahora seguimos pagando. Fue Zedillo el del Fobaproa, el que condenó a generaciones a pagar las deudas de unos cuantos, a pagar las deudas de banqueros disfrazados todos de rescate”, dijo en un video en redes sociales.

Señaló que el expresidente fue responsable de la matanza de Acteal, donde grupos paramilitares masacraron a 45 indígenas tzotziles; de la represión en Aguas Blancas, donde el gobierno y las autoridades reprimieron y mataron a 17 campesinas y campesinos.

“¿Y así, todavía así, se atreve él a hablar de tiranía? Les molesta que sea el pueblo y que sea la gente la que decida y diga la última palabra respecto a la selección de jueces, de magistrados, de ministras y ministros”, mencionó.