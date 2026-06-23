Resta importancia CSP a revelaciones de Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al adelanto del libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que refiere que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de lo que Ismael “El Mayo” Zambada pueda revelar a las autoridades estadounidenses.

En su conferencia mañanera de ayer lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió esperar a que salga el libro de Salazar y compartió que a López Obrador le preocupaba la participación de agencias de Estados Unidos en la captura de “El Mayo”, además que no hay preocupación por el tema.

“Hasta que no salga el libro, no podemos decir exactamente qué es lo que dice. Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de una agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlos a Estados Unidos.

“No tiene que ver con qué va a decir este personaje, este cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo quién iba a decir, sino más bien y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar, sin ustedes lo recuerdan. Él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan al ‘Mayo’ Zambada a Estados Unidos; no porque no debería haber sido detenido, porque finalmente tenía órdenes de aprehensión en México, sino cuál fue la participación de una agencia o del gobierno de Estados Unidos -entonces estaba el presidente Biden- en esa captura.

“Esa era su preocupación, en todo caso por la injerencia y la violación a la soberanía en México”, dijo.

Becas generan igualdad

En otro tema, la mandataria señaló que las Becas para el Bienestar generan igualdad y mejoran las condiciones al entregarse de manera universal en todos los niveles educativos, beneficiando —a la fecha— a 12 millones 876 mil 579 estudiantes a través de una inversión de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos.

“Impulsamos que las niñas y los niños estudien, salgan adelante, pero es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades cuando entren a la escuela; si eso hacemos, más niños van a tener mejor calificación —además la calificación siempre es subjetiva—, van a tener mayor rendimiento en el salón, en las clases. Entonces nosotros nos vamos más por las becas universales en la medida que el presupuesto lo permita”, puntualizó

Permanencia del T-MEC

Por otra parte, la presidenta descartó que las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos pongan en riesgo la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al afirmar que se trata de un acuerdo respaldado por los congresos de los tres países y que continúa siendo una herramienta clave para la competitividad de América del Norte.

Señaló que cualquier modificación profunda al tratado tendría que ser aprobada por los poderes legislativos de las tres naciones, por lo que consideró poco probable que alguno de los socios busque excluir a otro del acuerdo comercial.

En otro tema, la presidenta reaccionó a la reciente publicación del diario británico The Guardian, que destacó su popularidad y liderazgo de izquierda en el mundo.

Sheinbaum Pardo dijo que lo que más le importa es el apoyo de las personas mexicanas porque “nosotros no llegamos para ser reconocidos afuera”.

“Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo y lo hacemos, primero porque ese es nuestro compromiso, la cercanía con el pueblo, el ser un gobierno del pueblo. Y mientras eso siga ocurriendo, vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente”, dijo.