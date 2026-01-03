Restablecen casi en su totalidad servicio de luz

Derivado del sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes, con epicentro en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó afectaciones.

La empresa informó que, gracias al trabajo permanente de su personal, con corte a las 15:30 horas, se ha recuperado el suministro eléctrico al 99.9% de los usuarios afectados.

Detalló que únicamente permanecen sin servicio 112 usuarios, mientras continúan las labores para el restablecimiento total.

En la Ciudad de México y el Estado de México, el servicio eléctrico ya fue restituido en su totalidad, en tanto que los trabajos continúan en Guerrero.

Asimismo, indicó que no se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras, aunque continúan las inspecciones civiles posteriores al evento para determinar si existen áreas de oportunidad por atender.

Lesionados

Así también , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que tras activar el protocolo de actuación por el sismo de intensidad 6.5 que se percibió este 2 de enero, se tiene reporte de 12 personas lesionadas en la Ciudad de México.

Además, se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.