Restablecen el acceso a CNN, MS NOW y Politico

La administración de Donald Trump afirmó que fue restablecido el acceso a la Casa Blanca para los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, después de que los medios solicitaran una audiencia de emergencia ante el juez federal que había ordenado levantar la prohibición impuesta por el presidente.

El juez federal, Timothy Kelly, nombrado por Trump durante su primer mandato, había dispuesto que la Casa Blanca devolviera “inmediatamente” las acreditaciones permanentes de los tres medios y suspendiera durante 14 días la aplicación del veto.

El magistrado consideró que las organizaciones tenían probabilidades de demostrar que la retirada de sus credenciales se produjo sin el debido proceso y rechazó el argumento de la administración de que la medida respondía a razones de seguridad nacional.

Sin embargo, horas después del fallo, periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que seguían sin poder ingresar al complejo presidencial y que agentes del Servicio Secreto les habían confiscado sus pases, por lo que sus abogados acudieron nuevamente a Kelly y solicitaron una audiencia de emergencia.