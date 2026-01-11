Restauranteros resienten baja en las ventas

La presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Claudia González Góngora, informó que durante las fiestas decembrinas las ventas del sector estuvieron por debajo del año anterior, lo que fue una constante en el año 2025.

Explicó que, si bien, el consumo fue de menos a más, en el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo en el que el turismo nacional arriba de manera significativa a la entidad no fue lo suficiente para calificarlo como alentador.

González Góngora indicó que la falta de presencia en los establecimientos de las y los comensales es un reflejo del momento que atraviesa la economía local y nacional el cual seguiría en esa tendencia en el nuevo año.

Para afrontar el bajo consumo y las nuevas cargas de impuestos estatales y federales, las empresas gastronómicas, según reconoció, entrarán en un proceso de nulo crecimiento y la latente posibilidad de cancelar puestos de trabajo.

En la actualidad, la industria restaurantera genera en Yucatán más de 15 mil empleos, pero los próximos meses son de bajas ventas por la llamada “cuesta de enero”.

La empresaria aseguró que el sector buscará mantener los precios del menú hasta donde sea posible para no agravar la situación que ha significado la baja afluencia de comensales.