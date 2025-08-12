Restos esparcidos corresponden a 6 personas

Los restos de cuerpos descuartizados aparecidos el pasado 4 de agosto en el norte de Veracruz, correspondían a seis personas. De las seis víctimas mortales, una era mujer; en tanto, autoridades ministeriales lograron identificar, hasta ahora, a cinco de ellas, uno era policía de Tránsito del municipio de Tuxpan.

“Seis personas que se localizaron sin vida y se han entregado cinco, uno sigue sin identificar”, informó la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans.

Fue el pasado 4 de agosto cuando cuerpos descuartizados fueron arrojados en una carretera del norte de Veracruz, hecho que se adjudicó la organización criminal Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

Fue sobre la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del municipio de Papantla, donde abandonaron los restos humanos. En conferencia de prensa, la fiscal detalló que uno de los fallecidos fue identificado como Juan Carlos Santiago Casco, quien -de acuerdo con autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan-, fungía como policía de Tránsito desde abril del 2023.