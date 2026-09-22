Restricción de celulares, en vigor el 3 de noviembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir del 3 de noviembre entra en vigor la regulación del uso de celulares en escuelas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de niñas, niños y jóvenes, luego de un acuerdo unánime con todos los gobernadores, así como de una consulta con los maestros de todos los niveles educativos.

“El celular o las pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños; lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos.

“Y repito, fue un acuerdo, pues en realidad de todas y todos los gobernadores y la presidenta, el secretario de Educación, y la presidenta. Entonces, a partir del 3 de noviembre —lo publicaremos el día de mañana— ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela la pantalla, ni tampoco en el recreo”, puntualizó.

Niega protección al Ejército en caso Ayotzinapa

En otro tema, la mandataria informó que esta semana se presentará el informe público sobre los avances de la investigación del caso Ayotzinapa, previo al 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, y rechazó los señalamientos de que su gobierno pretenda encubrir al Ejército.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el informe será presentado por la Fiscalía especializada y dará cuenta de las líneas de investigación, las personas detenidas y las pruebas que sustentan las indagatorias.

Alista cierre de gira nacional

Así también, informó que el próximo fin de semana concluirá la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, luego de haber recorrido ya 26 estados.

Señaló que aún visitará Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y la Ciudad de México, con lo que dará por concluido el recorrido.

“En general han sido eventos, asambleas muy buenas. Mucho entusiasmo. Han sido cerca de 600 mil personas las que, sumando todas las asambleas, hemos logrado reunir y, bueno, ya vamos al cierre en estos días”, declaró.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó que México registró un crecimiento del 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2026, posicionándose como el segundo país con mayor dinamismo económico entre las economías del Grupo de los Veinte (G20), de acuerdo con el informe trimestral publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al ser cuestionada sobre el megadecomiso de combustible, la mandataria afirmo que la Fiscalía General de la República debe aclarar aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, en Guanajuato, ante el reclamo de Grupo Simsa.

El jueves pasado, la FGR anunció el aseguramiento por presuntas irregularidades; sin embargo, Grupo Simsa respondió que “la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable”.

“La fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades, o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la fiscalía”, dijo Sheinbaum.

Injerencismo provocó lo que hoy tenemos en Sinaloa

En otro tema, Claudia Sheinbaum afirmó que la violencia que enfrenta Sinaloa es una muestra de que la injerencia extranjera puede debilitar las instituciones y generar mayores niveles de violencia.

Al ser cuestionada sobre su señalamiento de que “la injerencia genera violencia” que dijo este domingo en Culiacán, Sheinbaum sostuvo que una intervención externa no fortalece las instituciones nacionales, sino que las debilita.