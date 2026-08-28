Restricciones a candidaturas independientes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la mayor parte de la reforma electoral que acota las candidaturas independientes en Michoacán, uno de los estados que el próximo año renovará la gubernatura.

Al resolver la impugnación presentada por el partido Movimiento Ciudadano, el pleno de ministros determinó constitucional la prohibición que establece que los aspirantes no pueden realizar eventos conjuntos, compartir imagen o propaganda, ni unificar estrategias territoriales con otros candidatos independientes.

En sesión de este jueves, los ministros avalaron el proyecto de sentencia presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, que se establece que las candidaturas independientes son, por diseño constitucional, individuales y personalísimas, por lo que quienes compitan por esta vía deberán hacerlo de manera aislada y autónoma.

“En el caso concreto, el proyecto señala que la Constitución y la doctrina de la Suprema Corte reconoce la figura de candidaturas independientes como una figura diferente a la del sistema de partidos, cuya regulación corresponde al legislador local dentro de un margen de configuración. Asimismo, estima válida la derogación de la obligación de retirar propaganda de nternet antes de la jornada electoral”.

Respaldan a Grecia Quiroz

Al respecto, Vicente García, coordinador del Movimiento del Sombrero, afirmó que la resolución representa restricciones para el uso de la imagen de Grecia Quiroz, quien aspira a la gubernatura de Michoacán por la vía independiente.

En entrevista, sostuvo que uno de los principales problemas es que la regulación deja abierta la posibilidad de interpretar de manera subjetiva cuándo los independientes están actuando de manera coordinada.

“Están viendo un enfoque de independiente, pero independiente un ciudadano de otro, no independiente de régimen de partidos políticos. Su enfoque es diferente. Ellos se están enfocando en que una candidatura independiente debe ser independiente una de la otra. Y nosotros consideramos que no es así, está violentando la libertad de asociación”, consideró.