Resultados favorables a dos años de gobierno

A casi dos años de que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, su gobierno llega a un momento en el que las promesas comienzan a medirse en los resultados.

Educación, seguridad, economía y salud concentran algunos de los principales desafíos de esta administración y, al mismo tiempo, los indicadores con los que el gobierno busca demostrar avances.

Hay cifras que muestran resultados favorables: más becas y espacios educativos, una reducción reportada en los homicidios dolosos, recuperación del salario mínimo, crecimiento económico y una mayor capacidad de atención en el sistema público de salud.

Cambios tangibles

La educación se ha convertido en uno de los frentes donde la administración busca dejar una huella propia: más becas, más infraestructura y, sobre todo, ampliar el acceso al bachillerato.

Para 2026, el presupuesto educativo supera los 1.1 billones de pesos, con recursos destinados a educación básica, media superior y superior, además de becas e infraestructura. El gobierno plantea que el dinero destinado a la educación no debe verse como gasto, sino como una inversión para ampliar derechos y oportunidades.

La apuesta por las becas alcanza ya a millones de estudiantes. Más de 4.3 millones de jóvenes reciben la Beca Universal Benito Juárez, mientras 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Rita Cetina.

Seguridad

La estrategia federal ha colocado en el centro la inteligencia, la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN) y el combate a las organizaciones criminales.

De acuerdo con cifras presentadas por el gobierno federal, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, una reducción de 48 por ciento, equivalente a 41 homicidios menos cada día.

Son cifras que muestran una intensa actividad de las instituciones de seguridad.

Economía

En la economía, en el balance del gobierno de Claudia Sheinbaum existe una política de recuperación del poder adquisitivo que ha llevado el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios en 2026, un incremento de 13 por ciento respecto al año anterior. En la frontera norte, el salario mínimo alcanza 440.87 pesos diarios.

El mercado laboral conserva además una tasa de desocupación relativamente baja.

La economía mostró un mejor comportamiento durante el segundo trimestre de 2026. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.1 por ciento a tasa anual y 1.4 por ciento respecto al trimestre anterior.

Incluso el Banco de México (Banxico) mejoró recientemente su pronóstico de crecimiento para 2026, de 1.1 a 1.5 por ciento.

México tiene empleo, salarios mínimos en recuperación y una economía que logró tomar fuerza durante el segundo trimestre.

Salud

En salud, Claudia Sheinbaum recibió uno de los mayores desafíos heredados de la administración anterior: reconstruir la capacidad del sistema público después de años de rezagos en infraestructura, personal médico, medicamentos y atención especializada.

La respuesta del gobierno ha sido impulsar la consolidación del IMSS-Bienestar, ampliar infraestructura y aumentar la capacidad de atención dentro de las instituciones públicas.

En casi dos años, el gobierno reporta la inauguración de 32 hospitales del IMSS-Bienestar, IMSS e Issste en diferentes entidades del país.

Pero quizá uno de los indicadores más importantes está en las consultas.

Entre enero y julio de 2026 se otorgaron 31 millones 718 mil 713 consultas de especialidad en IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, frente a 19.7 millones en el mismo periodo de 2022. El incremento es de alrededor de 60 por ciento.

Para el gobierno, estos números significan una mayor capacidad del sistema público para atender a la población.

En materia de medicamentos, la administración reportó en marzo un promedio superior a 97 por ciento de abasto en IMSS, IMSS-Bienestar e Issste. La propia presidenta reconoció que el objetivo es alcanzar 100 por ciento.