Resurgen Las Adelitas, mujeres que apoyan a CSP

Ellas gritan, aplauden, mueven sus banderas y auguran un “movimiento recargado” para empoderar a las mujeres de México, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defender la soberanía, ante los amagos del mandatario estadounidense Donald Trump y los ataques de la oposición.

Ellas son “Las Adelitas” y siguen el ejemplo de aquel grupo de mujeres que se organizó en 2008 para la defensa del petróleo, en el que también participó Sheinbaum Pardo junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando en uno de sus mítines la mandataria Claudia Sheinbaum expresa que “es tiempo de mujeres” y que “llegamos todas”, “Las Adelitas” gritan con todas sus fuerzas: “¡Presidenta, Presidenta!”. Los vitoreos se vuelven a encender cuando se menciona el Programa Mujeres Bienestar.

“En 2008, Las Adelitas participaron en la defensa del petróleo, hoy estamos participando en defensa de la soberanía”, dice Yolanda López Pérez, coordinadora de “Las Adelitas” Villa del Carbón.

López Pérez comenta que vienen “recargadas” y bajo el ejemplo de María Esther Rodríguez Hernández, una de “Las Adelitas de López Obrador” que ahora es titular de la Secretaría de Mujeres en el gobierno mexiquense de Delfina Gómez.

“Las Adelitas” tienen presencia en 125 municipios del Edomex

Además, presumen que tienen presencia en los 125 municipios del Estado de México y que ya se fragua una unidad nacional “más fuerte” de “Adelitas”.

La coordinadora de “Las Adelitas” de Villa del Carbón detalla que son un colectivo que se caracteriza por la integración de mujeres amas de casa, campesinas, doctoras y de todas las profesiones.

“Es un movimiento que busca la inclusión de las mujeres y un movimiento acorde a nuestra presidenta de la República Mexicana. Cuando ella dice que todas las mujeres podemos ser lo que queremos ser, esa es la intención de este grupo”, expresa.

“Y más que nada respaldar a nuestra presidenta, a nuestra gobernadora. Alzar la voz por los derechos de muchas personas”, agrega.