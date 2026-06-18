Retiene a trabajadores de Gobernación

Mientras se llevaba a cabo una mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación (Segob), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) entregó a trabajadores de esa dependencia que tenían retenidos.

A su llegada a la Segob en un camión, los trabajadores rechazaron haber recibido algún maltrato por parte de los integrantes de la Ceteg, además que les entregaron sus pertenencias.

“Nos venían siguiendo, hostigando, y enviando información sobre todas nuestras actividades, posición donde estábamos y rutas que íbamos a seguir, se los entregamos a derechos humanos de Gobernación”, dijeron los docentes del magisterio disidente.

Los trabajadores de Gobernación fueron recibidos en el edificio de Bucareli por Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

“¡No se metan con Guerrero!”, “¡Quedan advertidos!” y “¡Ojo por ojo!”, gritaron los maestros a los funcionarios al acusar agresiones.