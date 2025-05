Retienen a alcaldesa en comunidad wixárika

Imelda Escobedo López, presidenta municipal de Del Nayar, permanece retenida desde la tarde del pasado lunes, junto con un grupo de militares, policías municipales y otros funcionarios del ayuntamiento, en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

Aunque las autoridades estatales de Nayarit y Jalisco no han brindado información sobre lo ocurrido, este miércoles el Ayuntamiento de Del Nayar confirmó los hechos y los atribuyó a un conflicto limítrofe entre ambas entidades que no ha sido resuelto y ha provocado que algunas comunidades de la zona no reciban atención gubernamental.

El conflicto territorial sigue vigente ya que no existe una sentencia que especifique los límites entre ambos estados, sin embargo, el Ayuntamiento de Del Nayar afirmó que no ha encontrado registros del acuerdo referido por los comuneros de San Andrés y que presuntamente se firmó el 30 de septiembre de 2022.