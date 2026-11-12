Retienen a alumnos por una hora en escuela

Profesores de la Secundaria Federal número 1, del municipio de Zamora, Michoacán, retuvieron al interior del plantel a los estudiantes del turno matutino, lo que generó una confrontación con padres de familia que intentaban liberar a sus hijos.

Todo inició cuando la Secretaría de Educación en el Estado nombró a una nueva directora, la cual iba a tomar posesión del cargo.

Los docentes cerraron las puertas con candados, lo que generó temor en muchos de los estudiantes, por lo que los padres de familia trozaron los candados, forzaron las cerraduras y lograron liberar a sus hijos, entre piedras y otros proyectiles que les lanzaban desde adentro los maestros.

Los momentos de tensión fueron documentados en vivo por medios de comunicación regionales, que compartieron con este medio parte del material de lo vivido este martes en dicho municipio.