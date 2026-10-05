Retira EE. UU. todos sus bombarderos de Fairford

La Fuerza Aérea estadounidense ha traído de vuelta a sus bombarderos estacionados en una base militar en Reino Unido operada por Estados Unidos, utilizada para atacar a Irán, tras una investigación sobre un atentado terrorista planeado en la base RAF Fairford.

Los bombarderos fueron redesplegados a sus bases de origen en Estados Unidos, según un funcionario del Pentágono que no estaba autorizado a hablar sobre movimientos militares sensibles y comentó ayer domingo bajo condición de anonimato.

Observadores de la aviación como la Military Air Tracking Alliance han observado decenas de bombarderos B-52 y B-1 operando desde RAF Fairford tras los primeros días de la guerra con Irán. Los observadores notaron que un gran número de bombarderos B-1 salió volando de la base el domingo.

La medida se produce mientras el presidente Donald Trump sopesa opciones para su guerra con Irán, incluidos nuevos ataques, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de que la campaña duraría cuestión de semanas.

“Tenemos decisiones que tomaré sobre Irán. Irán ha sido diezmado. Así que la única pregunta es: será por el camino fácil o por el camino difícil”, dijo Trump a los periodistas el sábado al salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin en Ohio.

Un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní fue arrestado en el centro de Londres la semana pasada bajo sospecha de planear un atentado terrorista, tras un incidente de seguridad en RAF Fairford a finales de septiembre. En total, seis personas han sido detenidas y luego puestas en libertad bajo fianza durante la investigación.