Retira EUA cargos contra exejecutivo de Fox

El gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos contra un exejecutivo de la cadena Fox involucrado en el escándalo de corrupción de la FIFA, conocido como FIFAgate, que sumió al organismo rector del futbol mundial en crisis.

Los fiscales informaron el martes a la Corte Suprema que querían poner fin a su lucha por mantener las condenas de Hernán López y la firma argentina de marketing deportivo Full Play.

Ambos fueron declarados culpables en marzo de 2023 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con sobornos para asegurar derechos televisivos lucrativos a funcionarios del futbol internacional.

Las condenas fueron anuladas en apelación meses después y reinstauradas en julio de este año.

El caso fue uno de varios derivados de una amplia investigación por corrupción iniciada en 2015 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), investigación que finalmente provocó la caída del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.