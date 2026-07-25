Retira un juez prisión preventiva justificada a Karam

Luego de dos años sin sentencia, un juez del Reclusorio Norte retiró la medida de prisión preventiva justificada al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien desde el 2024 se encuentra en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa, en su domicilio ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida, la defensa de Murillo Karam argumentó que han pasado dos años en los que se justificaba la prisión preventiva y hasta ahora sigue sin sentencia por el retraso de su proceso, esto, debido a causas ajenas al imputado como lo son vacaciones, el cambio en el sistema de justicia, la elección judicial, entre otras circunstancias.

Agregó que el retiro de la medida no significa que el exgobernador de Hidalgo pueda salir de su casa, debido a que solo aplica para el proceso que enfrenta en el Reclusorio Norte. Cabe destacar que también tiene otra causa penal abierta en el Reclusorio Sur, donde también se encuentra bajo prisión preventiva justificada.

Asimismo, de acuerdo a la defensa del imputado, Murillo Karam ahora que libró la prisión preventiva justificada tiene otras medidas cautelares como portación del localizador electrónico que ya tenía desde hace dos años, estará restringido en su casa y solo podrá salir por alguna emergencia médica y no puede salir de la CDMX ni del país, así como tampoco puede pasearse por la ciudad.

Cabe destacar que el también exdiputado, detenido en 2022 por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, enfrentó un deterioro en su salud dentro del Reclusorio Norte que lo llevó a pedir el cambio de arresto.

Por la razón médica, el retiro de la prisión preventiva solo le beneficia en temas burocráticos, ya que sí podrá salir de su casa por alguna emergencia de esta índole sin el permiso del juez ni hacer ningún trámite.