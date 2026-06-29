Retiran 64 cámaras clandestinas en Ecatepec

Un operativo conjunto entre la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitió el retiro de 64 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en calles del fraccionamiento Los Héroes, Ecatepec, con lo que suman 444 dispositivos retirados en el municipio.

El despliegue se realizó en distintas secciones del fraccionamiento Los Héroes, donde las autoridades localizaron cámaras colocadas sobre postes y arriba de infraestructura pública.

En el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Metropolitana, Fuerza de Tarea Marina, personal de la Fiscalía mexiquense y trabajadores de Alumbrado Público, quienes efectuaron el retiro de los equipos.

Las autoridades informaron que los dispositivos estaban instalados sin autorización en infraestructura gubernamental.

Asimismo, señalaron que parte de estos equipos presuntamente monitoreaban los movimientos de corporaciones policiales y de autoridades.