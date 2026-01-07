Retiran acusación a Maduro por Cártel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio una llamativa marcha atrás en una de las acusaciones más graves formuladas contra el líder venezolano, Nicolás Maduro, al abandonar la tesis de que dirigía una organización criminal formal conocida como el Cártel de los Soles. La información fue revelada por el New York Times.

Los fiscales estadounidenses mantienen la acusación de que Maduro participó en una conspiración vinculada al narcotráfico, pero ya no sostienen que el denominado Cártel de los Soles sea una organización estructurada. En su lugar, lo describen ahora como un “sistema de patronazgo” y una “cultura de corrupción” alimentada por los ingresos del tráfico de drogas.

Según el New York Times, tras la captura de Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia hizo pública una versión reformulada del acta de acusación que parece reconocer implícitamente esa interpretación.

Mientras el documento original mencionaba al Cártel de los Soles 32 veces y presentaba a Maduro como su jefe, el nuevo texto lo menciona apenas dos veces y afirma que el mandatario venezolano, al igual que su antecesor Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió un sistema de patronazgo basado en la corrupción.

Este cambio de enfoque, subraya el New York Times, pone aún más en duda la legitimidad de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, adoptada por la administración Trump el año pasado.