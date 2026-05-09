Retiran invitación a Díaz para evitar uso político

A través de un comunicado, Grupo Xcaret negó categóricamente haber recibido amenazas o instrucciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret.

Aseguró que todo fue por las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en meses previos a su gira y visita que culminó en México.

“Hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”, afirmó la empresa turística.

De igual manera, reafirmó que dicho evento tiene como objetivo promover el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman a la región, asimismo, representa una celebración que reconoce las artes, la creatividad y la riqueza multicultural iberoamericana.

Por lo que, explicó que la solicitud de retirarle la invitación a Díaz Ayuso, fue para evitar que el evento se utilizara como plataforma política.