Retiran sellos en salón de belleza

Ayer jueves, personal de resguardo retiró los sellos que habían colocado la tarde de el miércoles en la puerta de la estética del Senado, ubicada en el segundo piso del edificio del Hemiciclo.

La oficina, rehabilitada como local de Salón de Belleza en esta legislatura, se encuentra cerrada bajo llave.

La estética funciona solo los días de sesiones y hasta este momento no se ha informado si el próximo martes será abierta en su horario habitual, de 7 a 14 horas.

Después de varios años de haberla cerrado, el Senado de la República reabrió en completo sigilo la estética para legisladoras.

Luego de que se diera a conocer esta información, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos.

Sin embargo, minutos después, personal de resguardo colocó sellos para clausurar ese espacio.