Retiran visas a mamás por turismo de parto

En las últimas horas creció la tensión entre los habitantes de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, debido al reporte de retiro de visas por turismo de parto.

Desde inicios de esta semana en grupos de redes sociales, ciudadanos que a diario cruzan de Juárez hacia El Paso manifestaron haber visto casos de mujeres a quienes los agentes del CBP les retiraban la visa de turista por haber tenido a sus hijos en ese país.

Otras mujeres dieron a conocer su testimonio, donde en algunos casos, pese a que pagaron el parto, el documento les fue retirado.

El abogado de migración local, Arturo Vázquez, pidió a las mujeres que estén en esa situación, es decir las mamás que tuvieron hijos en Estados Unidos y que tienen visa láser o de turista, no crucen en un par de meses hasta que ACLU demande al Poder Ejecutivo y un juez federal determine que la orden del presidente Donald Trump no es constitucional.

El abogado de manera gratuita está ofreciendo ayuda a las madres afectadas.