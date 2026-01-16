Retiros por desempleo alcanzan máximo histórico

Al cierre de 2025, el retiro por desempleo de las Afore marcó su registro más alto en el país, al alcanzar los 38 mil 882 millones de pesos, un disparo de 26.5 % en términos nominales respecto del año previo, según datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Dicho crecimiento se enmarca en un año de debilidad laboral y la presencia de falsos gestores que siguen promoviendo el trámite entre trabajadores a cambio de una comisión, a pesar de que se trata de un proceso totalmente gratuito.

Los datos de la Consar muestran que solamente en diciembre de 2025 se retiraron por concepto de desempleo de las Afores un total de 3 mil 992 millones de pesos, 36.1 % nominal por arriba del mismo mes del año previo y marcando un nuevo máximo histórico para un solo mes desde que comenzaron los registros de la Consar, en el año 2000.

En el caso del número de trabajadores que solicitaron el retiro por desempleo de las Afore en 2025, se alcanzó un total de un millón 944 mil 402 registros, esto es, 227 mil 400 más respecto del año previo.

Dicho dato se compara con 2021, cuando un millón 995 mil personas solicitaron el retiro por desempleo de las Afore, en un momento en que la economía del país aún se recuperaba de los efectos de la pandemia de covid-19.

Los registros de la Consar muestran que solamente en diciembre, Afore Coppel encabezó la lista con 914 millones de pesos en retiros por desempleo, seguida por Azteca con 677 millones, mientras que XXI Banorte reportó 590.1 millones de pesos retirados por sus afiliados.

Muy cerca se ubicaron Afore Banamex y Afore SURA, con retiros por 576 millones y 464.2 millones de pesos, respectivamente. Estos niveles reflejan una presión persistente sobre el ahorro para el retiro, particularmente entre los trabajadores que recurrieron a este mecanismo para enfrentar episodios de pérdida de empleo al cierre de 2025.

En un segundo bloque aparecen Afore Profuturo con 302 millones de pesos, Afore Invera con 204.2 millones, y Afore Principal con 182.8 millones. Más abajo quedaron Afore Inbursa con 70 millones y PensionIssste con apenas 12 millones de pesos, muy lejos de los niveles observados en las administradoras líderes.

El pasado 23 de octubre, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes, dijo que gran parte de los retiros por desempleo de las Afore y sus cifras históricas, son consecuencia de la falsa gestoría o coyotaje que sigue operando en el país y que engaña a los trabajadores a cambio de realizar un trámite que es totalmente gratuito.

Cabe recordar que, ante la problemática, en la Cámara de Diputados se aprobó un candado para evitar que los gestores realicen el trámite a nombre del trabajador, ya que con engaños, logran obtener el máximo por retiro por desempleo, unos 34 mil pesos, de los cuales, obtienen una comisión que alcanza 30 por ciento y que impacta directamente en el retiro del titular de la cuenta.

Sin embargo, dicho candado aún no se aprueba en el Senado, debido a la agenda legislativa que ha priorizado otros temas.