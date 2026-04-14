Retoman campaña para exhibir a gasolineros

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se va a retomar la campaña para exhibir con lonas a los gasolineros que “se vuelan la barda” en los precios de los combustibles.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que si su gobierno no estuviera interviniendo para apoyar el precio de la gasolina, el precio de estaría en más de 30 pesos por litro, mientras que el diésel sobre 32-22 pesos.

“El precio de la magna no puede pasar de 24 pesos”, dijo al destacar los impuestos que se quitan, asociados al precio de los combustibles.

Mencionó que en el caso del diésel, se pudo llegar a un acuerdo de 28 pesos por litro, “pero queremos bajarlo más”. Informó que esta semana habrá una reunión con los gasolineros para revisar el tema.

La presidenta señaló que volvió a subir ayer el precio del barril de petróleo “por la situación en Irán”.

Dan seguimiento a precio de la canasta básica

También señaló que se da seguimiento a los precios de productos de la canasta básica porque “el jitomate está muy caro” y “la carne de res subió”.

La titular del Ejecutivo federal comentó que instruyó al secretario de Hacienda, Édgar Amador, para que se fuera al mercado a constatar los precios. Aseveró que mucho tiene que ver que se aprovechan los comerciantes e intermediarios: “No puede subir la canasta básica”.

Inicia campaña

El titular de la Profeco señaló que se fortaleció la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación de las estaciones de servicio, identificando los establecimientos en los que están cobrando “mucho más caro” la gasolina regular y el diésel.