Retoman conversaciones EE. UU. y Ucrania

Representantes de Estados Unidos y de Ucrania continúan el sábado con las discusiones sobre un posible marco para un acuerdo de paz destinado a poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, informó el Departamento de Estado en un comunicado, tras una serie de reuniones celebradas esta semana en la ciudad de Miami.

Según la oficina del portavoz del Departamento de Estado, el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, mantuvieron “conversaciones constructivas” con la delegación ucraniana centradas en “promover un camino creíble hacia una paz duradera y justa en Ucrania”.

El comunicado señaló que ambas delegaciones acordaron avanzar hacia un marco de acuerdos de seguridad y capacidades de disuasión, que, según Washington, podrían sentar las bases de una paz sostenible entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, el Departamento de Estado no ofreció detalles específicos sobre el contenido de ese marco ni sobre las garantías concretas que podrían contemplarse.