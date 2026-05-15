Retornan a comunidades familias desplazadas

Tras la toma de control que hicieron autoridades federales y estatales de Chilapa ante la violencia, familias desplazadas comenzaron a retornar a sus comunidades.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), compartió un video en el que se observa cómo las personas son auxiliadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En las imágenes se ve cómo las personas, incluidas menores de edad, suben a vehículos de la Sedena para ser trasladadas con sus pertenencias.

Proponen mesa de diálogo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, propusieron este miércoles una mesa de diálogo para alcanzar la paz en Chilapa.

La Secretaría de Gobernación indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, Rodríguez y Salgado privilegiaron el diálogo como “una prioridad para el Estado mexicano”.

“Se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”, dijo la dependencia.

Detalló que durante el recorrido por las comunidades en las que se encontraban alojadas las familias desplazadas, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad, “con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad”.