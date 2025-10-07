Retrocede confianza del consumidor en septiembre

La percepción general de las familias sobre su situación económica y la del país retrocedió en septiembre, luego de dos meses al alza, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco de México (Banxico).

El Indicador de Confianza del Consumidor reportó una disminución mensual de 0.2 unidades en el noveno mes de 2025 para ubicarse en los 46.51 puntos, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Tres de los cinco componentes que integran el indicador reportaron resultados negativos. Se observaron retrocesos mensuales en los componentes que evalúan la situación económica presente y futura del país, -0.2 y -0.5 unidades, respectivamente; así como en el relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables, -0.8 unidades.