Retrocede la actividad industrial de México

El Indicador de la Actividad Industrial en México retrocedió 0.3 % en agosto de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, con lo que liga tres meses a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dos de las cuatro grandes divisiones que comprende la industria registraron un retroceso durante el octavo mes del año, entre las que destaca la construcción con una caída mensual de 2.2 %. A su interior la edificación disminuyó 1.6 % y las obras de ingeniería -6.3 %; en tanto que los trabajos especializados subieron 0.2 %.

Por su parte, la producción minera retrocedió 0.7 % en agosto pasado. Por componentes, la extracción de petróleo y gas disminuyó 0.1 %, la producción de minerales metálicos y no metálicos cayó 4.7 %, mientras que los servicios relacionados con el sector repuntaron 11.8 %.

La industria manufacturera alcanzó un aumento de 0.2 %, donde 11 de las 21 actividades que comprenden esta división industrial, reportaron un avance mensual en el periodo de referencia.