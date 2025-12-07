Reubican a 23 familias por Tren AIFA-Pachuca

Por la liberación del derecho de vía del proyecto del Tren AIFA-Pachuca fueron reubicadas 23 familias, a las que ya les entregaron escrituras de viviendas para ofrecerles certeza jurídica.

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la Comisión Nacional de Vivienda en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entregaron siete escrituras en Real Granada, ubicado en Tecámac, Estado de México. Otras 16 escrituras fueron entregadas en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

“Nadie jamás se los podrá quitar; es la seguridad de su familia”, señaló Edna Vega Rangel, titular de la Sedatu, quien destacó que, con el documento, las familias ya cuentan con certeza jurídica.

Proyecto

Las familias reubicadas que estuvieron asentadas en el derecho de vía forman parte del proyecto de transformación, dijo la funcionaria, con quienes se ha entablado diálogo con la finalidad de lograr su recolocación en zonas seguras.

“Se han realizado asambleas, siempre hay que hablar con toda claridad, con toda honestidad con la gente; compartirles el proyecto. La gente escucha y el resultado de ello es finalmente la confianza. Eso nos hace sentir muy orgullosas y orgullosos”, refirió Edna Vega.

La labor conjunta permitió liberar el 66 % del derecho de vía de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, agregó Vega.

Acciones

Mientras que Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación de la SICT, puntualizó que las acciones desarrolladas de justicia social fueron instruidas por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Proyecto de los Trenes del Norte.

“Este proyecto busca incrementar el derecho a la movilidad en esta parte del país, también está mejorando el acceso a la vivienda con estas acciones. La entrega de estas viviendas es muestra del humanismo mexicano de este gobierno, que cuida a la gente y trabaja de la mano con la comunidad. El trabajo de equipo, entre todos, es fundamental”, expuso Néstor Núñez.