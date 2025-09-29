Reúne Claudia a más de medio millón de mexicanos

En tan solo cuatro fines de semana, la presidenta de México recorrió el país de norte a sur, reuniéndose con más de medio millón de mexicanas y mexicanos en 30 estados, como parte de una histórica e inédita gira de rendición de cuentas.

Del 5 al 7 de septiembre, arrancó su viaje junto a 150 mil personas de Guanajuato (15 mil), Aguascalientes (20 mil), Zacatecas (15 mil), Durango (12 mil), Sonora (14 mil), Nuevo León (25 mil), Coahuila (10 mil), Tamaulipas (10 mil) y Veracruz (29 mil).

En tanto que del 12 al 13 de septiembre, llenó plazas y espacios públicos con 100 mil hombres y mujeres de todas las edades en Puebla (25 mil), Tlaxcala (13 mil), Hidalgo (10 mil), San Luis Potosí (12 mil), Querétaro (7 mil), Michoacán (10 mil) y Estado de México (23 mil), quienes le demostraron su apoyo y cariño.

De igual forma, del 19 al 21 de septiembre, la Presidenta recorrió el sur del país y fue recibida por 156 mil personas, visitando Guerrero (18 mil), Oaxaca (30 mil), Chiapas (40 mil), Tabasco (25 mil), Campeche (7 mil), Yucatán (9 mil) y Quintana Roo (27 mil).

Finalmente, del 26 al 28 de septiembre, dio cierre a un recorrido lleno de emociones, ante mil de Chihuahua (13 mil), Baja California (10 mil), Baja California Sur (10 mil), Sinaloa (30 mil), Nayarit (35 mil), Jalisco (14 mil) y Colima (20 mil).

Con esta gira, la presidenta consolidó un nuevo modelo de cercanía al pueblo, para informar las acciones realizadas en el primer año de su Gobierno, el cual concluirá en el magno Zócalo de la Ciudad de México el próximo 5 de octubre, a las 11 de la mañana.

Pide respeto para el gobernador Lemus tras abucheos

Ante el abucheo al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la presidenta pidió a los asistentes escuchar su informe de rendición de cuentas, ya que es un evento “institucional” y de caso contrario, mejor “nos vamos todos”.

“Este es un evento institucional, no porque sea un evento masivo, es un evento republicano, así que si están esos gritos mejor nos vamos. Vamos a respetar, si no hay respeto, nos vamos todos. ¿Verdad que no?, bueno”, dijo al poner a votación ante los asistentes si van a respetar al mandatario Pablo Lemus.

Es la segunda vez que un gobernador de oposición no habla en la actual gira de la mandataria federal para rendir cuentas, la primera fue de Chihuahua, María Eugenia Campos, el pasado viernes, y ahora el emecista Pablo Lemus.

Vamos a recuperar el tren de pasajeros en Jalisco

Desde Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que como una acción prioritaria del Gobierno de México, se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara y que forma parte de los más de 3 mil kilómetros (km) de vías férreas que se construirán en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte. Ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después, va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza”, destacó.

Asimismo, anunció que la Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrá todo su presupuesto para el siguiente año, esto en beneficio de los estudiantes de esta institución de educación superior.

Puntualizó que, en Jalisco, además se repavimentarán todas las carreteras federales; se realizarán trabajos en materia de agua; se construye el puente Amado Nervo para conectar Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; cinco caminos artesanales; se realiza el saneamiento del y restauración del río Lerma-Santiago; se estudia la posibilidad de hacer el acueducto Chapala-Guadalajara; se apoya para el Tren Ligero de Guadalajara. Además, se construirán 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio de Jalisco.