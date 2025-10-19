Reúnen 65 toneladas de víveres para damnificados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Centro de Acopio UNAM Solidaria, ha reunido 65 toneladas de ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por las inundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y se prevé que el próximo lunes 20 de octubre salgan los primeros camiones con destino a Veracruz.

Así lo informó el director general de Atención a la Comunidad de esta casa de estudios, Joaquín Narro Lobo, quien agradeció a la comunidad universitaria su solidaridad, así como a la sociedad mexicana la confianza depositada en la universidad para reunir sus donaciones.

Indicó que, como en otras ocasiones, la UNAM trabaja de la mano con universidades hermanas en las entidades federativas afectadas, por lo que la ayuda recabada se entregará primero a la Universidad Veracruzana; y lo que se reúna en los siguientes días se trasladará a universidades de Hidalgo y Puebla.

Entre los productos que puedes donar en el centro de acopio de la UNAM están: agua embotellada, alimentos enlatados, granos, material de construcción y para la remoción de escombros, productos de higiene personal, insumos de curación, pero no medicinas y ropa para bebés y nueva.

Narro Lobo también destacó que en medio de la tragedia se manifiesta una vez más la solidaridad, uno de los valores que identifica a las y los universitarios, y que muestran el compromiso de la comunidad de esta casa de estudios con el país.