Reunión con director de la DEA fue eventual

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Omar García Harfuch, aseguró que la reunión que sostuvo con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, fue parte de los encuentros periódicos entre autoridades de México y Estados Unidos (EUA), en los que revisaron solicitudes de extradición e intercambio de información.

En declaraciones a medios, el funcionario explicó que el encuentro estaba programado desde hace tres meses y forma parte de una serie de reuniones que se realizan cada tres o cuatro meses con distintas agencias estadounidenses, entre ellas la DEA y el FBI.

Detalló que durante el encuentro revisaron las extradiciones que México solicita a EUA y las que las autoridades estadounidenses han requerido a nuestro país, además de dar seguimiento a investigaciones conjuntas.

Por otra parte, sobre el exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Osuani y Portillo, señalado en una publicación de The New York Times por presuntamente ayudar a la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara, Harfuch indicó que tiene conocimiento de que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Continúan detenciones

Y a un año del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones han permitido la detención de 34 personas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen, informó el titular de la SSyPC.

Destacó que entre las detenciones más relevantes se encuentran las de Jorge Armando “N” , alias “El Licenciado”, identificado como el principal coordinador de la célula delictiva que planeó y ejecutó el ataque, así como la de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato.