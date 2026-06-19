Reunión para revisar el T-MEC será virtual

Con el fin de revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los ministros de comercio de los tres países socios, Marcelo Ebrard, Jamieson Greer y Dominic LeBlanc, respectivamente, se reunirán de manera virtual el próximo primero de julio, para cumplir con lo que dice el acuerdo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en un videomensaje desde Washington, que en esa fecha “hay diversas alternativas previstas” porque el acuerdo comercial “se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas”.

Añadió que adicionalmente, el 20 de julio se tendrá en la Ciudad de México (CDMX) la tercera ronda formal para “discutir textos y ya contenidos mucho más detallados”.

Confirmó que sí habrá una reunión y que será de manera virtual, en la que participarán los ministros de comercio de cada país socio.

En dicha reunión los tres ministros definirán el camino a seguir, basados en las dos opciones que considera el tratado en su artículo 34.7 y que son:

Mantener el acuerdo por otros 16 años, para lo cual cada país debió enviar a sus contrapartes, el 1 de junio pasado, una carta mostrando su interés en continuar en el T-MEC, lo que ya hicieron Canadá y México, pero que aún no se sabe si Estados Unidos envió.