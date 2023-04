Al expresar su apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, pidió a sus seguidores hacer trabajo político en favor del titular de Gobernación para conseguir la candidatura de Morena a la presidencia de la República.

En un evento público en Nayarit, el gobernador afirmó que no le gusta mantener ocultas sus preferencias políticas, por lo que decidió declarar abiertamente su respaldo al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Cabe señalar que en el lugar se colocaron mamparas con la leyenda #AhoraEsAdánAugusto.

“No me gusta esconder mis cartas. Me gusta ponerlas boca arriba, a los ojos de todos. Y el día de hoy yo vengo a dar mi apoyo a Adán Augusto López. No vengo a esconderme”, así lo dio a conocer de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

“Y habremos de hacer un trabajo, cada uno y cada una de nosotros, porque Adán Augusto es un hombre de conocimientos y sentimientos, porque Adán Augusto es un hombre con visión social, porque Adán Augusto hace suyas las reformas y las políticas del señor presidente, porque Adán Augusto está preparado para recibir ese gran legado del presidente y darle continuidad en el futuro de la historia de México”, expresó Miguel Ángel Navarro.

El titular de la política interna del país es uno de los aspirantes favoritos por Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, respaldado por empresarios, políticos, legisladores, alcaldes, sindicatos, gobernadores, así como por seguidores y simpatizantes, a lo largo y ancho del país.