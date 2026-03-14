Revelan a exfuncionarios con pensiones doradas

La Secretaría Anticorrupción (SAyBG) reveló los nombres de extrabajadores con pensiones millonarias en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y en la que parecen los nombres de José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda; y Óscar Espinosa Villarreal, exjefe del Departamento del DF.

En un comunicado, la dependencia federal, informó que de conformidad con el artículo 65, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las dependencias y entidades deben poner a disposición de la sociedad el listado de personas jubiladas y pensionadas, así como el monto que reciben.

En este sentido, se reporta que José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda, en el sexenio de Ernesto Zedillo y exdirector general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien recibe cada mes 120 mil 685.53 pesos como pensión por parte de Nafin.

Óscar Espinosa Villarreal recibe 33 mil 400.32 pesos mensualmente.

La Secretaría Anticorrupción recordó que durante la conferencia mañanera del pasado 18 de febrero, se realizó un análisis de la información relativa a personas pensionadas en diversas instituciones públicas, entre ellas, Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Crédito Rural.

“En el marco de dicho análisis se identificaron pensiones exorbitantes que superan el sueldo de la presidenta de la República e incluso con percepción de más de un millón de pesos mensuales”.

Consulta

Al ser de interés general para la población, se indica, se difundió esta información con corte al 31 de diciembre de 2025 y que puede consultarse en el siguiente enlace: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html

El pasado 18 de febrero, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) de México, dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum datos que detallan el monto que reciben exfuncionarios con altos cargos de confianza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el dato, señalando a exfuncionarios y exlíderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”

El pleno del Senado aprobó por unanimidad en lo general la reforma presidencial que elimina las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como CFE, Luz y Fuerza, así como Pemex, entre otras, pero que no incluye terminar con esos privilegios a los exfuncionarios de las secretarías de Estado, ni tampoco a militares.