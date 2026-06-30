Revelan amenazas y humillaciones de exdirector de Pemex

María Felicia Jiménez Lavie, ingeniera nuclear, académica y docente de la UNAM, expresó tener miedo de las influencias de su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, motivo por el cual hasta hace unos días denunció que fue víctima de violencia doméstica, tras darse a conocer el video de los hechos.

El domingo, en entrevista con Deyanira Pérez Bahena para Grupo Fórmula, María Felicia relata que habían diferentes tipos de violencia en la relación, como violencia física, económica y psicológica, pero “este fue el tercer episodio, el más fuerte de todos, pero esta como tal no era recurrente. Esta ocurrió en tres ocasiones solamente, siendo la primera en 2022”, refirió sobre el video que circula en redes sociales donde se ve a Víctor Rodríguez golpearla, jalonearla y empujarla hacia un sillón, mientras un menor está presenciando el episodio.

Teme por represalias

Aseguró que tiene miedo del poder del funcionario, de las represalias y de todas las consecuencias que pueda traer esta denuncia, pues tras el hecho la han tratado de silenciar al bloquear las redes sociales que utilizó para publicar los videos de la violencia de la que fue víctima.

“Una cuenta de X que abrí para exhibir los videos la cancelaron totalmente, de manera de que yo publiqué los videos el jueves en la noche y ya el viernes no estaban. Después denuncié a la página del INEEL (Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias) que el director general del INEEL era un violentador, puse los videos desde dos diferentes Face (Facebook) míos y también los eliminaron, me eliminaron el acceso a la página del INEEL”, relató al manifestar que también fue eliminada su línea telefónica y solamente tiene comunicación si tiene internet o vía WhatsApp.

“Sí tengo miedo, no lo niego, sí tengo miedo de él, de sus influencias”, expresó María Felicia.

Respecto al comunicado de la Secretaría de Energía donde asegura que no se formalizó la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, María Felicia Jiménez menciona que tiene entendido que sí, ya que el pasado 3 de junio, el instituto dio la bienvenida a Rodríguez Padilla como director general e incluso este acontecimiento se hizo público mediante su página.